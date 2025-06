Sancho Juve Sky prossime ore decisive per comprendere la fattibilità dell’affare! Come è andato l’incontro col Manchester United e sulla volontà del giocatore… Ultime

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Jadon Sancho, con la Juventus e il Manchester United attente a ogni sviluppo. Dopo l'incontro tra le parti e le ultime indiscrezioni di Sky Calciomercato, si delineano scenari importanti: la volontà del giocatore potrebbe essere la chiave per sbloccare questa trattativa. Restate sintonizzati: il mercato potrebbe riservare sorprese inaspettate, e tutto dipenderà dalle decisioni che prenderanno in queste ore cruciali.

Sancho Juve (Sky), prossime ore decisive: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno inglese. Ultime. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky Calciomercato L'Originale per analizzare gli ultimi movimenti del calciomercato Juve per Sancho, giocatore del Manchester United. PAROLE – «Juventus e Manchester United sono ben interessate per trovare un'intesa. Bisogna capire la volontà del giocatore e quindi ci sarà anche un contatto col giocatore nelle prossime ore e sarà decisivo per capire se la Juve farà davvero sul serio»

