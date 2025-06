Sancho Juve Sky l’esterno inglese rimane nel mirino di quella squadra | è l’alternativa principale a quel nome insieme a un ex bianconero! Come stanno le cose

Jadon Sancho, talento inglese del Manchester United, continua a essere al centro dell’attenzione di diversi club italiani, tra cui la Juventus e il Napoli. Mentre le voci di mercato si intensificano, la domanda principale riguarda quale sarà la sua prossima destinazione e come questa possa cambiare le sorti della squadra. La scena internazionale e le strategie di mercato delle big italiane rendono questa trattativa più avvincente che mai. Resta da scoprire quale strada intraprenderà il giovane attaccante.

Sancho Juve, Marchetti svela sul futuro dell’attaccante del Manchester United: tutte le ultime dichiarazioni sull’inglese. Il giornalista Luca Marchetti ha analizzato a Sky Sport quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante del Manchester United, Jadon Sancho, accostato anche al calciomercato Juve. Il giocatore, però, non è solo nel mirino dei bianconeri: l’inglese piace molto anche al Napoli, che cerca un’alternativa a Dan Ndoye. Ecco le parole del giornalista, che apre alla soluzione Federico Chiesa. PAROLE – «Il Napoli ha voglia di andare a prendere un altro esterno offensivo dopo Noa Lang. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve (Sky), l’esterno inglese rimane nel mirino di quella squadra: è l’alternativa principale a quel nome insieme a un ex bianconero! Come stanno le cose

In questa notizia si parla di: juve - inglese - sancho - esterno

Infortunio Kelly: le condizioni dell’inglese fanno ben sperare Tudor. C’è questa novità di formazione verso Juve Udinese - Lloyd Kelly, difensore inglese, ha saltato le ultime partite per un infortunio al bicipite femorale. Tuttavia, le sue condizioni stanno migliorando e questo apre nuove possibilità per Tudor in vista della sfida contro l'Udinese.

Sancho, la Juve alza i giri del motore: via dallo United a prezzo di saldo La società bianconera va di corsa e ripensa all’esterno inglese, nell’ultima stagione in prestito al Chelsea: su di lui anche il Napoli Non solo la Juve aveva ben iniziato, ma era pure andat Vai su Facebook

#Sancho, è lotta a tre! Non solo #Napoli e Juve: un altro club è sull’esterno – TMW Vai su X

Juventus: nuovo tentativo per Jadon Sancho, contatti con il Manchester United; Sancho-Juve e beffa a Conte: svelate tutte le cifre; Manchester United, duello Juve-Napoli per Sancho: scatta la sfida di mercato per l’esterno inglese.

Juventus su Sancho, video call con il Manchester United: la situazione - Il club bianconero ha deciso di spingere con decisione per cercare di comprendere ... msn.com scrive

Sancho apre a una nuova avventura: Mourinho in pressing, ma la Juventus può contare su un fattore - L`unica certezza è che il 25enne esterno offensivo di proprietà del Manchester United, ma in prestito al Borussia. Lo riporta msn.com