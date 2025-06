Sánchez ' Spagna è attore chiave dell' architettura di difesa Ue'

La Spagna si conferma come protagonista fondamentale nell'architettura di difesa europea e transatlantica. Pedro Sánchez, premier spagnolo, ribadisce con forza l'impegno del suo paese nel rafforzare questa alleanza strategica, riaffermando il ruolo cruciale della Spagna nei vertici NATO e nelle partnership internazionali. Con determinazione e visione futura, Sánchez promette di comunicare chiaramente questo messaggio durante il summit, consolidando la posizione della Spagna come attore chiave in ambito di sicurezza globale.

La Spagna "è e resterà un attore chiave dell' architettura di difesa europea e transatlantica ": così su X il premier spagnolo, Pedro Sánchez, in un post accompagnato da un video del suo arrivo al vertice Nato. "È il nostro impegno è comunicherò questo oggi al summit", aggiunge il leader iberico.

