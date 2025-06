Sanchez River Plate la tentazione per l’attaccante Ecco il desiderio dell’ex Inter

Alexis Sanchez, ex Inter e protagonista di un duello tra passato e futuro, si trova al centro di una scelta cruciale. Il desiderio dell’attaccante cileno è di restare in Europa, ma le opzioni concrete scarseggiano, con un’ipotesi turca a fare capolino. Tra tentazioni e realtà , la sua decisione finale potrebbe influenzare il suo prossimo capitolo calcistico. La domanda ora è: quale direzione prenderà Sanchez?

Sanchez River Plate, ma il cileno ex Inter vorrebbe restare in Europa: la situazione intorno all'attaccante. L'ex Inter Alexis Sanchez si guarda intorno per il futuro. E Tmw ha fatto il punto sulla situazione intorno all'attaccante, nonostante la forte tentazione River Plate: « Restare in Europa. È questa la priorità di Sanchez, ma le offerte sono poche in realtà . La più concreta arriverebbe dalla Turchia, con le  grandi squadre di Istanbul pronte ad accoglierlo  (Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas). Il cileno però deve convincersi, ma pur di rimanere nel Vecchio Continente potrebbe fare un tentativo in Super Lig.