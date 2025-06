Sanchez | Per la Spagna 5% del Pil in difesa sarebbe errore assoluto

Il dibattito sulla spesa militare in Europa continua a scaldare gli animi, con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez che definisce un "errore assoluto" l’ipotesi di raggiungere il 5% del PIL dedicato alla difesa. La discussione si inserisce nel quadro delle pressioni della Nato e delle esigenze di mantenere saldo il legame con gli Stati Uniti. Ma quale sarà il vero impatto di tali decisioni sulla sicurezza europea?

L'Aja, 25 giu. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez ha affermato di ritenere che sarebbe stato un "errore assoluto" per la Spagna accettare di spendere il 5% del Pil per la difesa, in una conferenza stampa a margine del vertice Nato tenutosi all'Aia. Per mantenere Trump e quindi gli Stati Uniti nell'alleanza, i membri della Nato hanno elaborato un accordo di compromesso che prevede di destinare il 3,5% alle esigenze militari fondamentali entro il 2035 e l'1,5% ad aree più ampie legate alla sicurezza, come la sicurezza informatica e le infrastrutture. "Se avessimo accettato quanto proposto, la Spagna avrebbe dovuto destinare oltre 300 miliardi di euro da qui al 2035. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanchez: "Per la Spagna 5% del Pil in difesa sarebbe errore assoluto"

