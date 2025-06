San Vittore il gesto estremo di un detenuto di 22 anni | Nelle carceri una situazione esplosiva

Una tragedia scuote le mura di San Vittore, dove un giovane di 22 anni ha scelto di porre fine alla propria vita. La sua scomparsa solleva ancora una volta il velo su una realt√† carceraria spesso al limite, tra tensioni e sofferenza. Un gesto estremo che ci invita a riflettere sulle condizioni di chi si trova dietro le sbarre e sulla necessit√† di interventi pi√Ļ umani e concreti.

Milano, 25 giugno 2025 ‚ÄstUn 22enne di nazionalit√† marocchina, ¬†¬†recluso da qualche mese per reati contro il patrimonio presso il carcere di San Vittore a Milano, si √® tolto la vita ieri, marted√¨ 24 giugno 2025. Secondo quanto riferito il giovane √® stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all‚ÄôHumanitas, dove √® deceduto alle 18.30 di marted√¨. ‚Äú'Ventidue anni, extracomunitario, si √® impiccato luned√¨ mattina nel carcere milanese di San Vittore. Subito soccorso, √® stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Ieri sera √® deceduto ‚Ästha riferito¬† Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - San Vittore, il gesto estremo di un detenuto di 22 anni: ‚ÄúNelle carceri una situazione esplosiva‚ÄĚ

