San Siro nel mirino la valutazione Conflitto di interesse dei due docenti? Il Comune scrive a Bocconi e Poli

San Siro al centro di un acceso dibattito: la valutazione economica dello stadio e dell’area circostante, affidata ai docenti Oppio e Morri, sta facendo emergere sospetti di conflitto di interesse e incompatibilità. Il Comune ha scritto alle università Bocconi e Politecnico per chiarire questa delicata questione, che potrebbe influenzare le decisioni sulla futura gestione dell’iconico impianto milanese. Ma quali sono i rischi e le implicazioni di questa vicenda?

Incompatibilità o conflitto di interesse sulla valutazione economica dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa? La nomina dei docenti Alessandra Oppio del Politecnico e Giacomo Morri della Bocconi per analizzare la stima di 197 milioni di euro (73 milioni per il Meazza e 124 per il terreno) fornita lo scorso novembre dall’Agenzia delle Entrate e confermata una settimana fa dai due professori ha sollevato un polverone politico-giornalistico. Un’inchiesta di “Report“ su Rai Tre e il Comitato Sì Meazza, infatti, sostengono che Oppio sia componente della commissione censuaria centrale dell’Agenzia delle Entrate dal 2017 e che Morri faccia parte del Comitato scientifico dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, nel mirino la valutazione. Conflitto di interesse dei due docenti?. Il Comune scrive a Bocconi e Poli

