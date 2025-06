San Salvo si presenta ancora una volta come un crocevia di tensioni e aspettative nel panorama dei diritti civili. Mentre il mese di giugno, simbolo della lotta LGBT+, si avvicina alla conclusione, il Partito Democratico denuncia l’assenza di segnali concreti da parte dell’amministrazione comunale per celebrare questa importante ricorrenza. La mancanza di iniziative pubbliche solleva interrogativi sulla volontà di imprimere un cambio di passo nella tutela e nel rispetto delle diversità .

San Salvo, il Pd accusa: «Dal Comune nessun segnale per il Pride»  Il mese di giugno, simbolo della lotta per i diritti della comunità LGBT+, volge al termine senza che l’amministrazione comunale di San Salvo abbia promosso alcuna iniziativa pubblica in occasione del Pride. A sollevare la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it