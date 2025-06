San Salvatore Telesino domenica l’evento Medievalia – Militi per il re e per Cristo

Preparatevi a tornare indietro nel tempo e immergervi nell’atmosfera affascinante dell’epoca medievale. Domenica 29 giugno 2025, l’Abbazia di San Salvatore Telesino si trasformerà in un palcoscenico di monaci, cavalieri e melodie antiche, offrendo un viaggio unico nella spiritualità e nelle tradizioni di un'epoca straordinaria. Un evento gratuito da non perdere, che promette emozioni, storia e cultura per tutta la famiglia… e molto altro ancora!

Comunicato Stampa Monaci, cavalieri e melodie antiche: un viaggio nella spiritualità medievale Domenica 29 giugno 2025 alle ore 17.30, l'Abbazia di San Salvatore Telesino ospiterà "Medievalia Militi per il re e per Cristo", evento a partecipazione gratuita promosso nell'ambito .

