San Mauro servizio civile in Comune | bando di selezione per 4 giovani per il settore cultura

Se sei un giovane tra i 18 e i 29 anni appassionato di cultura e desideroso di fare la differenza, questa è la tua occasione: il Comune di San Mauro Pascoli apre le porte al Servizio Civile Regionale 2025 con il progetto "Fiumi di libri". Un'opportunità unica per crescere professionalmente, arricchire il patrimonio culturale locale e vivere un’esperienza indimenticabile. Non lasciartela sfuggire!

Un'opportunità di crescita e di esperienza professionale in ambito culturale per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Il Comune di San Mauro Pascoli ha aderito al bando del Servizio civile regionale 2025 mettendo a disposizione quattro posti nel settore cultura attraverso il progetto Fiumi di libri.

