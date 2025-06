San Leolino in lutto | Lorenzo 17 anni muore dopo quattro giorni di agonia

La comunità di San Leolino si stringe nel dolore per la perdita di Lorenzo, un giovane di appena 17 anni che ha combattuto con tutte le sue forze ma alla fine non è riuscito a superare le ferite riportate in un tragico incidente stradale. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra amici, familiari e cittadini, tutti sconvolti da questa immensa perdita. La speranza di un miracolo si è spenta dopo quattro giorni di agonia, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Una tragedia ha colpito la comunità di San Leolino, frazione di Bucine, in provincia di Arezzo. Lorenzo, 17 anni, non ce l’ha fatta: è morto in ospedale dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sabato 21 giugno. Il giovane stava percorrendo in moto la strada verso il suo paese, quando, dopo aver superato un dosso, ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violento e Lorenzo ha riportato traumi gravissimi, in particolare alla testa. I soccorsi sono stati immediati: un elicottero Pegaso 2 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato ricoverato in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - San Leolino in lutto: Lorenzo, 17 anni, muore dopo quattro giorni di agonia

In questa notizia si parla di: lorenzo - leolino - anni - quattro

