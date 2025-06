San Guglielmo di Montevergine | Il Santo del 25 Giugno

San Guglielmo di Montevergine, celebrato il 25 giugno, è un esempio di fede e dedizione. Nato in una famiglia nobile, sin da giovane desiderò dedicarsi completamente a Dio, culminando in una vita di eremitaggio sulle montagne dell'Irpinia. La sua santità nacque dal suo esempio di preghiera e austerità, che ispirò molti. Ma perché è diventato Santo?

Chi era San Guglielmo di Montevergine?. San Guglielmo nacque in una famiglia nobile e, sin da giovane, mostrò un forte desiderio di dedicarsi a Dio. Dopo un pellegrinaggio a Santiago de Compostela, decise di ritirarsi in solitudine sulle montagne dell'Irpinia, dove visse come eremita. La sua vita di preghiera e austerità attirò presto seguaci, portando alla fondazione dell'Abbazia di Montevergine nel 1119. Perché è diventato Santo?. San Guglielmo è stato canonizzato per la sua dedizione alla vita monastica e per i miracoli attribuiti alla sua intercessione. La sua capacità di attrarre discepoli e la sua influenza nella riforma monastica del suo tempo hanno contribuito alla sua santificazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net