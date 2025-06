Sampdoria niente riscatto per Akinsanmiro | torna all'Inter dopo un anno in chiaroscuro

La Sampdoria volta pagina, lasciando alle spalle un’annata intensa e travagliata. Dopo aver raggiunto la salvezza in Serie B, il club si prepara a ripartire con nuovi obiettivi e una squadra rinnovata. Tra le decisioni prese, niente riscatto per Akinsanmiro, che tornerà all’Inter dopo un anno di altalene tra luci e ombre. Ora, si apre un nuovo capitolo: quali sfide affronterà la Sampdoria nel prossimo futuro?

La Sampdoria volta pagina. Dopo aver conquistato la salvezza in Serie B attraverso i playout giocati tra il 15 e il 22 giugno, il club blucerchiato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sampdoria - niente - riscatto - akinsanmiro

Akinsanmiro Inter, la Sampdoria incerta sul riscatto! Ecco la situazione legata al classe 2004 - Akinsanmiro, talento classe 2004, è al centro di una situazione incerta tra Sampdoria e Inter. La Sampdoria è indecisa sul riscatto del giocatore, che potrebbe tornare all’Inter in estate.

La nuova madre della Sampdoria. Per la cronaca vale la pena riportare che il nuovo sindaco di Genova è Silvia Salis. Grande tifosa della Sampdoria, ricordo una sua intervista per Samp TV nel 2016. All'epoca era ancora un atleta prima di cimentarsi nella poli Vai su Facebook

Sampdoria, niente riscatto per Akinsanmiro: torna all'Inter dopo un anno in chiaroscuro; ESCLUSIVA TB - Schira: Sampdoria, Akinsanmiro non è stato riscattato; Sampdoria: verso l’addio Akinsanmiro, Curto, Oudin e non solo. Sibilli vuol restare.

Sampdoria, niente riscatto per Akinsanmiro: torna all'Inter dopo un anno in chiaroscuro - Dopo aver conquistato la salvezza in Serie B attraverso i playout giocati tra il 15 e il 22 giugno, il club blucerchiato ha cominciato. calciomercato.com scrive

Calciomercato Sampdoria, niente riscatto per Akinsanmiro! Ecco quale sarà il futuro del centrocampista, la situazione - Calciomercato Sampdoria, niente riscatto per Ebenezer Akinsanmiro: il futuro del giocatore non sarà in blucerchiato, la situazione Archiviato il discorso salvezza, dopo aver battuto la Salernitana sia ... Secondo sampnews24.com