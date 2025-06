Sampdoria nessun riscatto dei prestiti | per Sibilli e Curto si può trattare

La Sampdoria si prepara a pianificare il futuro, ma il destino di Sibilli e Curto rimane incerto: nessun riscatto dei prestiti sembra essere in vista, aprendo un nuovo capitolo di trattative e possibilità. Con la salvezza in tasca, i blucerchiati sono pronti a scrivere il prossimo capitolo della loro storia: il calendario...

La Sampdoria ha ufficialmente iniziato a programmare la prossima stagione dopo aver messo in cassaforte la permanenza in Serie B. Ma il calendario. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Sampdoria, Manfredi: “Nessun margine per illazioni su presunti favoritismi. Ci tuteleremo in ogni sede” - La Sampdoria, tramite un comunicato firmato da Manfredi, respinge le presunte illazioni e favoritismi, dichiarando che si difenderà in ogni sede.

Pericolo scampato dai. La Lega può tirare un sospiro di sollievo e la Sampdoria sarà la ventesima squadra. Questa la prossima serie B. In serie C fallimenti su fallimenti, la serie B ha visto la retrocessione del Brescia per motivi extra campo e questo teatrino co

Sampdoria: verso l’addio Akinsanmiro, Curto, Oudin e non solo. Sibilli vuol restare - Sta per scadere il termine per esercitare i diritti di riscatto dei giocatori in prestito: nessun contatto per Curto, per Akinsanmiro né opzione né ... Come scrive ilsecoloxix.it