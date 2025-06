Salvini vuole rivedere il reato di tortura ma l'Italia è già stata condannata per maltrattamenti da parte della Polizia

Matteo Salvini propone di riformare la legge sul reato di tortura, ma l’Italia si trova già sotto scrutinio internazionale dopo le condanne per maltrattamenti da parte della polizia. I recenti episodi di Santa Maria Capua Vetere e Marassi, insieme ai moniti della Corte europea, evidenziano quanto questa sfida sia urgente e complessa. È fondamentale capire come il Paese intende affrontare questa delicata questione per garantire diritti e sicurezza. Continue to read...

Il vicepremier Matteo Salvini rilancia l’ipotesi di “circoscrivere” la legge sul reato di tortura, ma i casi di Santa Maria Capua Vetere e ancor prima di Marassi e i moniti della Corte europea dei diritti dell’uomo ne confermano l'assoluta necessità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

