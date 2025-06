Salvini trova un compromesso con i costruttori Storia di una pace

In un momento di crescente tensione abitativa, Salvini riesce a trovare un compromesso con i costruttori, aprendo la strada a una possibile pace nel settore. La casa, che un tempo era una priorità, si rivela ormai un’emergenza diffusa in tutta Europa, come evidenziato da Raffaele Fitto. Questa svolta potrebbe rappresentare un passo fondamentale per affrontare le sfide del mercato immobiliare e garantire un futuro più stabile e sostenibile per tutti.

“La casa non è più una priorità, ma una vera e propria emergenza in tutti i paesi europei”. Raffaele Fitto interviene da B. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Salvini trova un compromesso con i costruttori. Storia di una pace

In questa notizia si parla di: salvini - trova - compromesso - costruttori

Vannacci vice di Salvini. La Lega: «il Veneto a noi» - Alberto Vannacci, nuovo vice di Matteo Salvini nella Lega, segna un cambio di direzione strategico per il partito.

Dazi Usa, Salvini si scaglia contro le decisioni dell'Ue.

Salvini trova un compromesso con i costruttori. Storia di una pace - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si guadagna il sostegno della presidente Ance, Federica Brancaccio, dopo un lungo periodo di tensioni nate dalle critiche del settore per la sua "distr ... ilfoglio.it scrive

Salvini e il necessario compromesso: “Noi al governo ma...” - Tiscali Notizie - Draghi gli ha dato contro su tutto: ha difeso a spada tratta il ministro Lamorgese dicendo che sta facendo un buon lavoro; ha detto che l’uso del green pass sarà potenziato anche se prima ci ... Lo riporta notizie.tiscali.it