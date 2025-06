Salvini serve circoscrivere il reato di tortura

Salvini insiste sulla necessità di circoscrivere il reato di tortura, evidenziando il ruolo fondamentale della polizia penitenziaria, spesso vittima di ingiuste accuse. La sua proposta mira a tutelare coloro che operano con dedizione in condizioni estreme, riconoscendo l’importanza di un quadro giuridico più chiaro e giusto. Chi se non la politica può affrontare questa sfida per migliorare il sistema e rispettare chi lavora con vocazione?

"La polizia penitenziaria è poco presente su giornali e quando c'è viene attaccata perché 'aguzzini e torturatori'". E' un mestiere "prezioso in condizioni delicatissime, lavoratori che sono dentro per missione e vocazione". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza del partito a tema. Serve "rivedere, circoscrivere e precisare reato di tortura ", ha annunciato Salvini. "È una cosa da fare e chi se non la Lega può farlo", ha aggiunto.

