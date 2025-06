Salvini-Saviano scontro in tribunale Lo scrittore | Vergognati il ministro | Maleducato non ritiro la querela

In un clima di tensione e confronti diretti, Salvini e Saviano si sono incontrati in tribunale, alimentando polemiche e dibattiti. Dopo uno scambio di stretta di mano, lo scrittore ha invitato il ministro a vergognarsi, mentre Salvini ha sottolineato che la sua querela per diffamazione rimane valida. Una vicenda che evidenzia quanto i personalismi possano influenzare anche le aule giudiziarie, lasciando il pubblico a riflettere sulla linea sottile tra rispetto e provocazione.

Matteo Salvini non ritira la querela per diffamazione nei confronti di Roberto Saviano, che lo definì mafioso. E nell’udienza di oggi, dopo una stretta di mano, l’autore di Gomorra, lungi dal mostrare pentimento, ha detto al titolare delle infrastrutture di vergognarsi. Salvini, Saviano e l’udienza di oggi: “E’ un maleducato”. “Ho stretto la mano a Saviano in aula e lui mi ha detto ‘vergognati’. E’ un maleducato, ma non è certo un reato”. A dirlo il ministro Matteo Salvini a margine dell’udienza in Tribunale a Roma del processo che vede imputato lo scrittore napoletano per l’accusa di diffamazione per alcuni post sui social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salvini-Saviano, scontro in tribunale. Lo scrittore: “Vergognati”, il ministro: “Maleducato, non ritiro la querela”

