Salvini | Rivedere reato di tortura per aiutare Penitenziaria Ira Cucchi

Il dibattito sul reato di tortura si infiamma, con Salvini che propone di rivedere la normativa per facilitare il lavoro delle forze penitenziarie. La proposta genera forti critiche, tra cui quella di Ilaria Cucchi, che invita a rispettare i principi fondamentali dei diritti umani. La questione solleva un interrogativo importante: è giusto modificare le leggi per adattarle alle esigenze delle istituzioni o rischiamo di indebolire i valori fondamentali della nostra società ?

Scoppia la polemica dopo la proposta del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, di “rivedere il reato di tortura per permettere alla Penitenziaria di fare il proprio lavoro”. Ilaria Cucchi, senatrice di Avs e sorella di Stefano Cucchi, commenta: “GiĂą le mani dal reato di tortura. Il ministro Salvini dovrebbe occuparsi di trasporti e non di altro”. L’intervento di Salvini. “Il decreto Sicurezza non è un punto di arrivo ma una tappa, non chiude il tema sicurezza, soprattutto nelle carceri. Oggi ci sono alcune carceri che sia per i detenuti sia per i lavoratori non dovrebbero essere aperte dal mio punto di vista per quanto riguarda la tutela della salute”. 🔗 Leggi su Lapresse.it