Salvini | Rivedere il reato di tortura la Penitenziaria deve poter lavorare Opposizioni in rivolta fredda anche Fi

Salvini chiede una revisione del reato di tortura, sottolineando l'importanza di tutelare il lavoro fondamentale della polizia penitenziaria. Secondo il leader della Lega, gli agenti operano in condizioni estreme e non sono potenziali torturatori, ma figure essenziali per la sicurezza. La proposta mira a circoscrivere e chiarire meglio questa legge, affinché possa garantire giustizia e rispetto delle persone. E per questo, sostiene, bisogna trovare un equilibrio tra tutela e responsabilità , affinché...

“Bisogna rivedere, circoscrivere e precisare il reato di tortura “. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a un convegno del partito alla Camera sulla Polizia penitenziaria. “Io ritengo che gli agenti della Penitenziaria non siano dei potenziali delinquenti o torturatori, svolgono invece un lavoro ai piĂą oscuro ma assolutamente prezioso in condizioni complicatissime”, ha affermato il vicepremier. E per questo, sostiene, riscrivere la fattispecie introdotta nel 2017 – dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per i fatti del G8 di Genova – è necessario “per permettere alla Penitenziaria di fare il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Rivedere il reato di tortura, la Penitenziaria deve poter lavorare”. Opposizioni in rivolta, fredda anche Fi

SolidarietĂ e vicinanza agli agenti della Polizia Penitenziaria rimasti feriti. Grazie al Decreto Sicurezza, fortemente voluto dalla Lega, sono state inasprite le pene per chi istiga alla violenza nelle carceri: introdotto il nuovo reato di rivolta, con sanzioni ancora pi

