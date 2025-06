Salvini | Non ritiro querela contro Saviano E lo scrittore attacca | Vergognati

Nel vivo di un duello dai toni infuocati, Salvini conferma di non ritirare la querela contro Saviano, che risponde con un gesto forte: "Vergognati". La polemica si accende mentre l’autore di "Gomorra" lo aveva definito "ministro della malavita". Un faccia a faccia ad alta tensione che mette in luce le ferite aperte tra politica e letteratura. La battaglia continua, e il dibattito resta acceso.

L'autore di "Gomorra" è accusato di diffamazione per averlo definito "ministro della malavita": faccia a faccia ad alta tensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini: "Non ritiro querela contro Saviano". E lo scrittore attacca: "Vergognati"

In questa notizia si parla di: salvini - ritiro - querela - saviano

Referendum, Salvini: Sarò all'estero per lavoro, non ritiro schede perché non sono in Italia - Il referendum si avvicina e il dibattito è più acceso che mai. Tuttavia, non tutti i cittadini italiani potranno partecipare: Matteo Salvini ha annunciato che sarà all’estero per motivi di lavoro e non potrà recarsi ai seggi né ritirare le schede.

Translate postSalvini: Non ritiro la querela contro Saviano, parole gravi e diffamatorie Vai su X

Salvini: Non ritiro querela contro Saviano, post offensivi; Salvini al processo contro Saviano: Non ritiro la querela. Lo show dello scrittore: Vergogna; Salvini: Non ritiro querela contro Saviano. E lo scrittore attacca: Vergognati.

Salvini: "Non ritiro querela contro Saviano". E lo scrittore attacca: "Vergognati" - L'autore di "Gomorra" è accusato di diffamazione per averlo definito "ministro della malavita": faccia a faccia ad alta tensione ... Secondo msn.com

Salvini al processo contro Saviano: "Non ritiro la querela". Lo show dello scrittore: "Vergogna" - Matteo Salvini non ritira le querele per diffamazione contro Roberto Saviano e si presenta all'udienza a piazzale Clodio, mentre lo scrittore ... Segnala iltempo.it