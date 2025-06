Salvini non ritira la querela contro Saviano lo scrittore | Vergognati

La tensione tra Salvini e Saviano esplode ancora, dopo un acceso scontro in tribunale che si è protratto tutta la giornata. Nonostante una stretta di mano, le polemiche non si sono placate: lo scrittore ha commentato duramente il leader della Lega, chiedendogli di "vergognarsi". La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica, sollevando domande profonde sulla libertà di espressione e i limiti della polemica politica.

Il leader della lega e l'autore hanno continuato un botta e risposta per tutto il corso della giornata, dopo un incontro piuttosto teso in tribunale. Dopo una stretta di mano, infatti, Saviano avrebbe criticato il ministro dicendogli: "Vergognati".

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'” - Un faccia a faccia acceso tra Salvini e Saviano si è svolto in tribunale, lasciando un ricordo di tensione e battute pungenti.

