Salvini non ritira la querela contro Saviano La stretta di mano e la lite in tribunale |  Vergognati… maleducato… – Il video

Salvini non ritira la querela contro Saviano, scatenando polemiche e tensioni in tribunale. Durante l’udienza del processo, il gesto della stretta di mano si è trasformato in un confronto acceso, con parole dure e accuse reciproche. La vicenda riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti dell’uso della giustizia come ostacolo al dissenso. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa vicenda?

Matteo Salvini non ritirerà la querela per diffamazione contro lo scrittore Roberto Saviano. Oggi, mercoledì 25 giugno, il vicepremier e leader della Lega è comparso in aula di tribunale per l’udienza del processo nei confronti dello scrittore, che nel 2018 lo definì «ministro della malavita». Durante la rituale stretta di mano fra l’imputato e la parte civile, Saviano ha detto a Salvini: «Vergognati». Salvini: «Non ce l’ho con lui». «Ho stretto la mano a Saviano in aula e lui mi ha detto “vergognati”. È un maleducato, ma non è certo un reato», ha confermato il vicepremier a margine dell’udienza. 🔗 Leggi su Open.online

Salvini in tribunale: "Non ritiro la querela". Il triste show dello scrittore: "Vergogna" - Nel cuore di Roma, Matteo Salvini sceglie di affrontare il tribunale senza rinunciare alle sue idee, mentre Roberto Saviano si presenta in aula con un'impostazione spettacolare.

