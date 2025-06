Salvini non ritira la querela contro Saviano | È un maleducato Lo scrittore | In Aula farfugliava

Nel vivo di un acceso dibattito tra politica e letteratura, Matteo Salvini si presenta oggi al tribunale di Roma per testimoniare nel processo contro Roberto Saviano. Nonostante le tensioni, il leader della Lega ha deciso di non ritirare la querela, definendo lo scrittore ‚Äúmaleducato‚ÄĚ e commentando con fermezza la scena in aula. Una vicenda che mette in luce le sfide tra opinioni divergenti e il rispetto delle istituzioni. Continua a leggere.

Il leader della Lega si √® recato oggi presso il tribunale di Roma per testimoniare al processo per diffamazione contro Roberto Saviano. Salvini non ritirer√† la querela presentata contro lo scrittore nel 2018 quando era ministro dell'Interno. "Gli ho stretto la mano, mi detto vergognati, √® un maleducato", ha detto. "In Aula ha farfugliato, non si ricordava", ha replicato Saviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: saviano - salvini - querela - maleducato

Saviano a processo per diffamazione, Salvini in tribunale - Oggi al Tribunale di Roma si apre un capitolo cruciale della polemica tra Roberto Saviano e Matteo Salvini.

Translate postSalvini non ritira la querela contro Saviano. La stretta di mano e la lite in tribunale: ¬ęVergognati‚Ķ maleducato‚Ķ¬Ľ ‚Äď Il video Vai su X

"Gli ho stretto la mano, mi ha detto che devo vergognarmi, è un maleducato". Scintille in tribunale tra Matteo Salvini e Roberto Saviano Vai su Facebook

Salvini non ritira la querela contro Saviano: √ą un maleducato. Lo scrittore: In Aula farfugliava; Salvini non ritira la querela contro Saviano. La stretta di mano e la lite in tribunale: ¬ęVergognati... maleducato...¬Ľ - Il video; Salvini-Saviano, scontro in tribunale. Lo scrittore: Vergognati, il ministro: Maleducato, non ritiro la querela.

Salvini in aula contro Saviano: «Gli ho stretto la mano e mi ha detto "vergognati"». La querela nel 2018 per diffamazione - Davanti al giudice monocratico di Roma, nel processo che vede imputato lo scrittore con l'accusa di diffamazione, ... Da msn.com

Salvini non ritira la querela contro Saviano. La stretta di mano e la lite in tribunale: «Vergognati‚Ķ maleducato‚Ķ» ‚Äď Il video - La replica in aula: «Quella non è una critica» L'articolo Salvini non ritira la querela contro Saviano. msn.com scrive