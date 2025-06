Salvini l' incontro con Saviano al processo per diffamazione

In un'udienza dal sapore di chiarimento e tensione, Matteo Salvini e Roberto Saviano si sono incontrati nel contesto del processo per diffamazione. Tra battute e accuse, il ministro ha raccontato l’episodio in cui lo scrittore gli avrebbe rivolto un “vergognati” dopo una stretta di mano, definendolo “maleducato”. Salvini, pur dichiarando di non nutrire rancore, ha ribadito che essere associato alla criminalità è inaccettabile. Un confronto che mette in luce le sfide della libertà di espressione e della reputazione pubblica.

Durante l'udienza del processo per diffamazione contro Roberto Saviano, il ministro Matteo Salvini ha raccontato che lo scrittore, in aula, gli ha detto "vergognati" dopo una stretta di mano, definendolo "maleducato". Salvini aveva querelato Saviano per averlo definito "ministro della mala vita" in alcuni post del 2018. Il vicepremier ha ribadito di non avere rancore, ma ha sottolineato che essere associato alla criminalitĂ "è inaccettabile".

