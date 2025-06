Salvini incontra Saviano a processo il leader della Lega | Gli ho stretto la mano ma mi ha detto ‘vergognati’ è un maleducato - VIDEO

Nel cuore di Roma, tra tensioni e chiarimenti, Salvini e Saviano si sono incontrati in un clima acceso. Il leader della Lega ha stretto la mano allo scrittore, ricevendo però una risposta di forte impatto: “Vergognati”, un gesto che ha acceso ulteriori polemiche. Il ministro ha poi spiegato le sue azioni legali, sottolineando che non c’è rancore, ma semplicemente il rispetto delle proprie idee in un contesto di diffamazione. La vicenda si svolge tra accuse e difese, aprendo uno squarcio sulla libertà di espressione e i limiti del dialogo pubblico

Il ministro ha poi voluto chiarire il senso della sua azione legale contro Saviano: “Io non ce l'ho con lui. Se qualcuno mi da del mafioso o amico della 'ndrangheta non è normale" Si è svolta ieri a Roma una nuova udienza del processo per diffamazione che vede imputato lo scrittore Roberto Sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salvini incontra Saviano a processo, il leader della Lega: “Gli ho stretto la mano, ma mi ha detto ‘vergognati’, è un maleducato” - VIDEO

