Nel cuore di Roma, Matteo Salvini sceglie di affrontare il tribunale senza rinunciare alle sue idee, mentre Roberto Saviano si presenta in aula con un'impostazione spettacolare. La tensione si taglia con il coltello tra politica e letteratura, tra diritto e pubblico show. Un episodio che mette in luce come le controversie pubbliche continuino a infiammare il dibattito italiano, dimostrando che alcune ferite sembrano ancora troppo aperte per essere sanate.

Matteo Salvini non ritira le querele per diffamazione contro Roberto Saviano e si presenta all'udienza a piazzale Clodio, mentre lo scrittore mette in scena lo show annunciato sui social. Il vicepremier è arrivato nell'aula 27 del tribunale di Roma dove sta testimoniando contro lo scrittore che lo accoglie a suon di “Vergognati, vergognati, vergognati”. I fatti risalgono al giugno del 2018, quando Salvini era da venti giorni ministro dell'Interno del governo Conte. Le querele seguono alcuni post Facebook di Saviano e un'intervista rilasciata dallo scrittore a un quotidiano tedesco con affermazioni pesantissime sul leader della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salvini in tribunale: "Non ritiro la querela". Il triste show dello scrittore: "Vergogna"

