Salvini in aula contro Saviano | Gli ho stretto la mano e mi ha detto vergognati La querela nel 2018 per diffamazione

Matteo Salvini e Roberto Saviano si fronteggiano ancora una volta in tribunale, con il leader leghista deciso a mantenere la sua posizione. Dopo avergli stretto la mano e avergli detto “vergognati”, Salvini non ha ritirato la querela per diffamazione del 2018. La vicenda si sviluppa davanti al giudice monocratico di Roma, alimentando il dibattito sulla libertà di espressione e responsabilità delle parole pubbliche. Il processo promette di essere un capitolo cruciale nella controversia tra i due protagonisti.

Matteo Salvini non ritira la sua querela contro Roberto Saviano. Davanti al giudice monocratico di Roma, nel processo che vede imputato lo scrittore con l'accusa di diffamazione

Saviano a processo per diffamazione, Salvini in tribunale - Oggi al Tribunale di Roma si apre un capitolo cruciale della polemica tra Roberto Saviano e Matteo Salvini.

