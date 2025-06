Salvini | Ho stretto la mano a Saviano e mi ha detto vergognati

Un incontro inaspettato tra Matteo Salvini e Roberto Saviano si trasforma in un episodio che cattura l’attenzione: una stretta di mano che si conclude con una pesante parola da parte dello scrittore. Tra polemiche e tensioni, questa breve interazione solleva domande sulla natura del confronto pubblico e sul rispetto reciproco in ambiti così delicati. Un episodio che dimostra come anche i momenti più semplici possano nascondere significati profondi e sorprendenti.

Incontro breve tra Matteo Salvini e Roberto Saviano a margine dell'udienza del processo che vede lo scrittore napoletano come imputato con l'accusa di diffamazione nel tribunale di Roma. "Ho stretto la mano a Saviano in aula e lui mi ha detto vergognati. E' un maleducato, ma non è certo un reato". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Saviano a processo per diffamazione, Salvini in tribunale - Oggi al Tribunale di Roma si apre un capitolo cruciale della polemica tra Roberto Saviano e Matteo Salvini.

Stamani, dopo 7 anni, Matteo Salvini si presenterà in tribunale per testimoniare contro le parole di Roberto Saviano, nel processo politico in cui lo ha trascinato sette anni fa.

