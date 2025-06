Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale Il ministro | Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'

Un faccia a faccia acceso tra Salvini e Saviano si è svolto in tribunale, lasciando un ricordo di tensione e battute pungenti. Il ministro dei Trasporti ha raccontato di aver stretto la mano allo scrittore, che gli avrebbe risposto “vergognati”, suscitando critiche sulla sua educazione. Un episodio che mette in luce quanto il confronto tra politica e cultura possa essere acceso anche fuori dai riflettori. Eppure, tra provocazioni e reazioni, il processo continua a far discutere.

“Ho stretto la mano a Saviano in aula e lui mi ha detto ‘ vergognati ‘. E’ un maleducato, ma non è certo un reato”. A raccontarlo è ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell’udienza del processo che vede imputato lo scrittore Roberto Saviano per l’accusa di diffamazione. Il vicepremier querelò l’autore di Gomorra per alcuni post pubblicati nel 2018 in uno dei quali lo definiva “il ministro della mala vita “. “Io non ce l’ho con lui. Se qualcuno mi dà del mafioso o amico della ‘ndrangheta non è normale – aggiunge Salvini -: non è normale per un ministro, per un padre, per un cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto ‘Vergognati'”

In questa notizia si parla di: faccia - saviano - ministro - salvini

Domani Mercoledì 25 giugno, presso il Tribunale di Piazzale Clodio (aula 15), si terrà una nuova udienza del processo intentato contro di me da Matteo Salvini. Salvini, chiamato dalla Corte a testimoniare, spero si presenti e non faccia come è già accaduto ne Vai su Facebook

Salvini e Saviano faccia a faccia in tribunale. Il ministro: “Gli ho stretto la mano e lui mi ha detto…; I casi Saviano e Facci non sono la stessa cosa; Nuovo scontro Salvini-Saviano. Il ministro: “Altro insulto? Altra querela”. E la destra vuole lo scrittore vi….

Salvini non ritira le querele per diffamazione contro Saviano: “Le sue non erano critiche, ma frasi lesive e offensive” - Matteo Salvini non ritira le querele per diffamazione contro Roberto Saviano. Da dire.it

Salvini: "Non ritiro querela contro Saviano, post offensivi" - Il leader della lega: "Gli ho stretto la mano in aula e lui mi ha detto 'vergognati'" ... Scrive msn.com