Salvini all’assalto del reato di tortura | più tutele alla Polizia penitenziaria Cucchi | Giù le mani dalla legge

Matteo Salvini alza il tiro sulla legge contro la tortura, chiedendo di circoscriverla e rivederla per proteggere gli agenti della Polizia penitenziaria. Una proposta che suscita molte reazioni, tra chi sostiene la necessità di tutela e chi teme possibili abusi. La discussione si accende nel contesto del dibattito sul dl Sicurezza e sull’immagine spesso negativa di chi lavora nelle carceri. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa proposta?

