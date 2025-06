Salvataggio in mare con i droni inaugurata a Livorno la nuova scuola nazionale

A Livorno prende il volo una rivoluzionaria iniziativa per la sicurezza in mare: la nuova Sentinel Academy Drone, la prima scuola nazionale dedicata ai droni civili e al salvataggio. Inaugurata mercoled√¨ 25 giugno, questa struttura promette di trasformare le operazioni di soccorso e formazione, offrendo corsi avanzati e aggiornamenti per operatori e appassionati. Un passo fondamentale verso un futuro pi√Ļ sicuro e innovativo in ambito marittimo.

Una nuova scuola nazionale di droni a scopi civili e salvataggio con base in via Fagni a Livorno. Come riportato da¬†Ansa¬†√® stata inaugurata mercoled√¨ 25 giugno. La 'Sentinel Academy Drone' si occuper√† di¬†formazione e didattica sulla materia, ma sar√† anche un centro specializzato per aggiornamenti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

