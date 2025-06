Salute ossea | come prendersene cura e l’importanza della prevenzione

una costante attenzione anche in età adulta e senile. Prendersi cura delle ossa significa adottare abitudini sane, alimentarsi correttamente e praticare regolarmente esercizio fisico. La prevenzione è la chiave per preservare la densità ossea e prevenire patologie come l'osteoporosi, garantendo così una qualità di vita migliore in ogni fase. Investire nella salute delle ossa è un gesto di amore verso sé stessi e il proprio futuro.

La salute delle ossa è un pilastro fondamentale del benessere lungo tutto l'arco della vita. Durante l'infanzia e l'adolescenza, il corpo accumula minerali essenziali, creando la base di uno scheletro forte e resistente. Questo processo, tuttavia, non si esaurisce nella crescita, ma prosegue con.

