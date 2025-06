Salute nasce ‘Vulnerabili’ | progetto per l’insulina a diabetici in povertà sanitaria

Salute nasce 'Vulnerabili', un innovativo progetto che mira a migliorare la vita dei diabetici in condizioni di povertà sanitaria. Un'iniziativa pionieristica, frutto della collaborazione tra Novo Nordisk e la Fondazione Banco Farmaceutico, con il sostegno del vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Per la prima volta in Italia e in Europa, un’azienda farmaceutica si impegna concretamente a garantire accesso a insulina e assistenza, restituendo dignità e speranza a chi vive ai margini.

