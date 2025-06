Salute Daniotti Banco Farmaceutico | Felici di garantire insulina anche a indigenti

Garantire l'accesso all'insulina per chi ne ha più bisogno è un gesto di solidarietà e umanità che riflette i valori più autentici della nostra civiltà. Daniotti Banco Farmaceutico si impegna con entusiasmo a superare le barriere economiche e sociali, contribuendo a salvare vite e a ridare speranza a chi lotta contro il diabete. Un esempio concreto di come la collaborazione tra aziende e organizzazioni possa fare la differenza.

"L'accesso regolare all'insulina e ai dispositivi per somministrarla è una questione di sopravvivenza che, spesso, per barriere economiche e sociali, non è garantita. Eppure, la capacità di prendersi cura di chi è ammalato e indigente definisce la qualità della nostra civiltà. Siamo felici di poter dare il nostro contributo, di aver incontrato un'azienda

