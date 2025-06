Salute 13 mln italiani con stipsi e cresce abuso lassativi nell’80% dei casi inutili

La stipsi affligge 13 milioni di italiani, un problema che mina la qualità della vita e si manifesta spesso in modo inaspettato. Più preoccupante è l’abuso di lassativi, che in molti casi risulta inutile o dannoso. Conoscere le cause, i rischi e le soluzioni efficaci è fondamentale per affrontare questa condizione silenziosa ma insidiosa. Scopriamo insieme come liberarsi definitivamente dalla spada di Damocle della stipsi.

(Adnkronos) – La stipsi è una spada di Damocle che incombe sulla testa di 13 milioni di italiani, sia nella vita quotidiana che durante i viaggi e le vacanze. Ma il problema è tanto diffuso quanto incompreso. Nella stragrande maggioranza dei casi la stipsi viene affrontata con lassativi ed erbe, anche se nell'80% dei casi .

La gestione della stipsi cronica può diventare una vera e propria battaglia. Anche interventi apparentemente corretti – come una dieta low FODMAP – in alcuni casi possono rivelarsi controproducenti. Per questo nasce “Stipsi funzionale: nutrizione, comunicazi Vai su Facebook

