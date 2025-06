SalinaDocFest 2025 | dal 15 al 20 luglio torna il festival del documentario narrativo alle Isole Eolie

Sei pronto a vivere un’esperienza unica nel cuore delle Isole Eolie? Dal 15 al 20 luglio 2025, il SalinaDocFest celebra la sua 19ª edizione con un tema innovativo: “Nuove Parole / Nuove Immagini”. Un’occasione imperdibile per scoprire storie coinvolgenti, scoprire il potere evocativo del documentario narrativo e immergersi in un’atmosfera magica tra mare e cultura. L’ingresso è gratuito: non perdere questa straordinaria vetrina di creatività e autenticità!

Dal 15 al 20 luglio 2025 l’isola di Salina, nel cuore delle Isole Eolie, ospita la 19ª edizione del SalinaDocFest, festival internazionale del documentario narrativo fondato da Giovanna Taviani. L’edizione 2025 si svolge per la prima volta in piena estate e ha come tema “Nuove Parole Nuove Immagini”, un invito alla riscoperta dell’autenticità del linguaggio e del potere evocativo delle immagini nell’era digitale. Il festival, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, conferma la sua vocazione di crocevia culturale tra parole, immagini e territori, accogliendo registi, autori, artisti, scrittori e musicisti di fama internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - SalinaDocFest 2025: dal 15 al 20 luglio torna il festival del documentario narrativo alle Isole Eolie

In questa notizia si parla di: festival - salinadocfest - luglio - documentario

SalinaDocFest 2025: il festival del documentario narrativo torna dal 15 al 20 luglio - SalinaDocFest 2025 si reinventa e si trasferisce nel cuore dell'estate, dal 15 al 20 luglio, sull'incantevole Isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie.

La XIX edizione del festival internazionale del documentario narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani sarà presentata al Cinema Farnese Arthouse Vai su Facebook

SalinaDocFest, Oliver Stone e Jeremy Irons tra gli ospiti; SalinaDocFest, martedì 24 giugno la conferenza stampa di presentazione a Roma; SalinaDocFest: sull’isola eoliana il meglio del documentario narrativo internazionale dal 15 al 20 luglio 2025.

SalinaDocFest 2025: il festival del documentario si rinnova con nuove proposte e ospiti illustri - A Salina, dal 15 al 20 luglio, si svolge la XIX edizione del SalinaDocFest, fondato da Giovanna Taviani, con il tema "Nuove parole/Nuove immagini" e ospiti come Jeremy Irons e Oliver Stone. Come scrive ecodelcinema.com

Cinema alle Eolie: il SalinaDocFest torna con Oliver Stone e Irons - Dal 15 al 20 luglio, a Aalina il documentario incontra l’attivismo e la formazione visiva: sei giorni di incontri, proiezioni e cultura ... Si legge su globalist.it