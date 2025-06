Salerno spara ai rapinatori e uccide un uomo | indagato per omicidio e occultamento di cadavere

Una drammatica notte a Salerno: un cittadino spara ai rapinatori, uccidendo un uomo e chiedendo giustizia con decisione. L’indagine si infittisce con l’ammissione dell’omicidio e il ritrovamento del corpo in un dirupo, mentre un altro degli aggressori è ricoverato in ospedale. La polizia ora cerca un terzo uomo, nel tentativo di fare luce su questa terribile vicenda che scuote la città e i suoi abitanti.

Il responsabile avrebbe ammesso l'omicidio. Il cadavere è stato rinvenuto in un dirupo, avvolto da teli. Un altro dei malviventi, ferito, è ricoverato a Napoli. Si cerca un terzo uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Salerno, spara ai rapinatori e uccide un uomo: indagato per omicidio e occultamento di cadavere

In questa notizia si parla di: omicidio - uomo - cadavere - salerno

Omicidio Carmela Quaranta, c'è un secondo indagato per omicidio: perquisito un uomo - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino trovata morta la notte di Pasqua.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere c'era parcheggiata l'auto dell'uomo Vai su Facebook

Salerno, spara ai rapinatori e uccide un uomo: indagato per omicidio e occultamento di cadavere; Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano; Sorprende i ladri in casa e spara: uno dei malviventi trovato morto.

Salerno, spara ai rapinatori e uccide un uomo: indagato per omicidio e occultamento di cadavere - È indagato per omicidio e occultamento di cadavere l'imprenditore di 60 anni proprietario della villetta di Centola (Salerno) dove domenica una banda di tre persone avrebbe tentato di rapinarlo. Come scrive msn.com

Spara a rapinatori,indagato per omicidio e occultamento cadavere - È indagato per omicidio e occultamento di cadavere il proprietario della villetta alla periferia di Centola, in provincia di Salerno, dove domenica scorsa si sarebbe verificato un tentativo di rapina ... Riporta msn.com