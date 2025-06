Salerno sorprende i ladri in casa e spara | uno trovato morto

A Salerno, un’inaspettata svolta nella lotta contro i furti: un uomo di 60 anni ha sorpreso dei ladri in casa e, nel tentativo di difendere il suo patrimonio, ha sparato, lasciando uno dei malviventi morto. La vicenda si infittisce nella frazione Foria di Centola, dove i carabinieri hanno ritrovato il corpo dell’altro ladro fuggito. La cronaca di questa notte tragica ci spinge a riflettere sulla tensione tra sicurezza e legalità.

A Salerno un uomo di 60 anni ha sorpreso, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, tre ladri nella sua abitazione nella frazione Foria di Centola e ha esploso dei colpi di arma da fuoco, ferendone uno. Oggi, sempre nella frazione Foria del piccolo comune cilentano, i carabinieri della compagnia di Sapri hanno trovato un corpo senza vita, presumibilmente quello di uno dei due ladri che erano riusciti a fuggire, mentre un terzo, rimasto ferito, era stato ricoverato. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, nella zona collinare di Centola. Il ferito, di nazionalità albanese, è ricoverato da due giorni all’ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salerno, sorprende i ladri in casa e spara: uno trovato morto

