Salerno sorprende i ladri in casa e spara | uccide un malvivente e poi nasconde il corpo Indagato il proprietario

Un episodio drammatico scuote la tranquilla provincia di Salerno: un proprietario, sorprendendo dei ladri in casa, ha reagito sparando e uccidendo uno degli intrusi. La scena si è conclusa con il giovane albanese trovato morto, mentre il proprietario è ora indagato per aver nascosto il corpo. Un caso che solleva interrogativi sulla legittima difesa e sulla tensione tra sicurezza e giustizia, aprendo un coro di riflessioni sulla percezione del rischio nelle nostre comunità .

È stato trovato morto, trafitto da colpi di arma da fuoco, il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, in provincia di Salerno. A sparare è stato proprio il proprietario di casa, ora indagato, che ha sorpreso il ragazzo insieme ad altri due ladri. Il cadavere del ladro deceduto è stato individuato questa mattina a San Severino di Centola, in un dirupo e coperto da teli. Giungono così al termine le ricerche durate due giorni, anche grazie all’ausilio di cani molecolari e un elicottero. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, sarebbe stato proprio il proprietario dell’abitazione, un imprenditore 60enne, a permettere il ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salerno, sorprende i ladri in casa e spara: uccide un malvivente e poi nasconde il corpo. Indagato il proprietario

In questa notizia si parla di: casa - salerno - ladri - indagato

Salerno: 42enne trovata morta in casa a Pasqua, fermato ex compagno - A Pasqua, Salerno, una donna di 42 anni, Carmela Quaranta, è stata trovata morta nella sua casa. I Carabinieri di Mercato San Severino hanno arrestato l’ex compagno di Carmen, su disposizione della Procura di Salerno.

Cilento, imprenditore indagato: ha sparato e ferito ladro albanese durante furto in casa Vai su Facebook

Vede tre ladri in casa, prende il fucile e spara: ora è indagato; Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano; Sorprende i ladri in casa e spara: uno dei malviventi trovato morto.

Spara a tre ladri in casa, uno è stato trovato morto. Ancora ricoverato l’altro ferito - Trovato morto uno dei ladri d'appartamento che aveva tentato un colpo a Foria di Centola, nel Cilento: un altro è ricoverato in ospedale, un terzo è ... Secondo fanpage.it

Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano - È stato trovato morto il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, al quale era seguita una sparatoria. Da tg24.sky.it