salerno definito il piano per il potenziamento della vigilanza estiva

Salerno si prepara a vivere un’estate più sicura con il nuovo piano di potenziamento della vigilanza estiva. Stamattina, in Prefettura, è stato approvato il programma che prevede l’impiego di 94 unità di personale tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e altre forze dell’ordine, dal 1 luglio al 1 settembre. Un investimento deciso per garantire tranquillità e sicurezza ai cittadini e ai numerosi turisti che affolleranno la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato messo a punto stamane in Prefettura, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il piano di impiego del potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. Il Ministero dell'Interno ha assegnato alla provincia di Salerno complessivamente 94 unità che verranno distribuite nel periodo che va dal 1 luglio al 1 settembre. Gli operatori di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza andranno a rinforzare prioritariamente i servizi di vigilanza delle più attrattive località turistiche per garantire maggiori controlli e sicurezza sul territorio in vista dell'atteso picco di presenza di vacanzieri nella stagione estiva.

