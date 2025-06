Salerno al Chiostro Museo Diocesano tornano i concerti Candlelight Open Air

Salerno si trasforma in un palcoscenico incantato con i Concerti Candlelight® al Chiostro del Museo Diocesano, un’esperienza magica che unisce musica live e la luce tremolante di migliaia di candele. Per tutta l’estate, questo straordinario evento open air, prodotto da Fever, farà rivivere le melodie più celebri in uno scenario suggestivo, creando ricordi indelebili sotto il cielo stellato. Preparatevi a lasciarvi avvolgere da un’atmosfera unica e coinvolgente.

Proseguono per tutta l’estate a Salerno i concerti Candlelight®, format prodotto da Fever che unisce musica live e migliaia di candele. In uno degli angoli più affascinanti della città, il Chiostro del Museo Diocesano, si alterneranno serate “open air” dedicate alle più celebri composizioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: salerno - chiostro - museo - diocesano

Candlelight a Salerno: le opere di Einaudi al Chiostro Museo Diocesano; Candlelight a Salerno: tributo ai Coldplay con Laura Cozzolino al Museo Diocesano; Il Duomo di Salerno si rifà il look, 10 milioni per San Matteo: lavori a Cripta e all’abside.

Salerno, al Chiostro Museo Diocesano tornano i concerti Candlelight Open Air - Proseguono per tutta l’estate a Salerno i concerti Candlelight®, format prodotto da Fever che unisce musica live e migliaia di candele. Da salernotoday.it

Concerto Candlelight a Salerno: Laura Cozzolino suona Einaudi al Museo Diocesano - Concerto Candlelight: Il meglio di Ludovico Einaudi al Chiostro Museo Diocesano di Salerno. Scrive mentelocale.it