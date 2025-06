Saldi estivi 2025 | regole e novità

I saldi estivi 2025 sono alle porte, pronti a regalare occasioni imperdibili di shopping e risparmio. Ma conosci tutte le regole e le novità che li accompagnano? Dalla data di inizio alle differenze regionali, scopri come approfittare al meglio di questa stagione di offerte. Preparati a rinnovare il guardaroba con intelligenza e a cogliere ogni opportunità che solo i saldi sanno offrire. È il momento di scoprire tutto ciò che c’è da sapere!

Migliaia di italiani si stanno preparando a fare acquisti sfruttando i consueti saldi estivi. Si tratta di un’occasione d’oro per chi vuole fare compere per rinnovare il proprio guardaroba e tentare di risparmiare qualche euro. Ma quando iniziano e quanto durano? L’avvio è uguale per tutti, ma la durata dipende dalle singoli Regioni. LEGGI ANCHE: Saldi, cinque consigli da seguire per fare acquisti in sicurezza Quando iniziano e quanto durano. Saldi (Imagoeconomica). . Per tutte le Regioni in Italia i saldi inizieranno il 5 luglio a esclusione della provincia autonoma di Trento, in cui sono libero ma per 60 giorni a discrezione di ogni negoziante. 🔗 Leggi su Lettera43.it