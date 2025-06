Saints Padova è finale nazionale | il football americano sogna la promozione

Stadio di Cecina, teatro di un sogno che diventa realtà. I Saints Padova, simbolo di passione e determinazione, si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia con la finale nazionale della IFL2. Quarant’anni di sacrifici, caschi e continui sforzi culminano in questa incredibile occasione, dove il football americano italiano si ferma per assistere a una sfida epica. La vittoria è alle porte: chi alzerà il trofeo?

Dalla Guizza a Cecina passando per quarant’anni di placcaggi, caschi, sogni e pazienza. I Saints Padova si sono guadagnati il biglietto per la finale nazionale della IFL2, la seconda serie del football americano italiano. L’appuntamento è fissato per sabato 5 luglio alle 21: il teatro sarà lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

