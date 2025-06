Sagra di San Giovanni sul lago di Como | tutte le informazioni e le strade chiuse sulla Regina

La Sagra di San Giovanni sul Lago di Como è un evento imperdibile che unisce tradizione, cultura e spettacoli in uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia. Dal 28 al 29 giugno 2025, Tremezzina si trasformerà in un palcoscenico di festeggiamenti tra l’Isola Comacina e il Borgo di Ossuccio, attirando visitatori da ogni dove. Per garantirvi un’esperienza senza intoppi, ecco tutte le informazioni utili sulle strade chiuse e i percorsi alternativi, perché il divertimento inizia già dalla pianificazione.

Un evento molto atteso sul lago di Como. La tradizionale Sagra di San Giovanni, che si svolge in Tremezzina, per l’edizione 2025 si terrà nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno. Il suggestivo scenario incorniciato dall'Isola Comacina e dal Borgo di Ossuccio accoglierà la più antica tra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: sagra - giovanni - lago - como

Lago di Como, ecco quando sarà la Sagra di San Giovanni in Tremezzina - La Sagra di San Giovanni, la più antica del Lago di Como, torna a Tremezzina, attirando ogni anno migliaia di visitatori.

Una notte sul lago, tra luci e leggenda. Sabato 28 giugno vivi la magia della Sagra di San Giovanni con una crociera serale verso l’Isola Comacina: aperitivo a bordo, navigazione panoramica e lo spettacolo pirotecnico più emozionante dell’estate sul La Vai su Facebook

Sagra di San Giovanni, torna l'evento più atteso del lago di Como; Sagra di San Giovanni, definito il programma. L’evento il 28 e 29 giugno; Lago di Como, ecco quando sarà la Sagra di San Giovanni in Tremezzina.

Sagra di San Giovanni sul lago di Como: tutte le informazioni e le strade chiuse sulla Regina - In occasione della serata di sabato 28 giugno la Strada Statale Regina sarà chiusa al traffico nel tratto Argegno – Lenno (al distributore carburante) dalle ore 20. Segnala quicomo.it

Sagra di San Giovanni 2025: fuochi, processione e storia sull’Isola Comacina - Il 28 e 29 giugno torna la Sagra di San Giovanni, la più antica festa del Lago di Como, tra spettacoli pirotecnici, processioni e serate gastronomiche sull'Isola Comacina. milanofree.it scrive