locale, il tortello, preparato con cura e passione. Durante questa festa imperdibile, tra sapori autentici e atmosfere conviviali, il borgo si trasformerà nel palcoscenico ideale per assaporare le eccellenze mugellane. Preparatevi a scoprire perché la Sagra del Tortello è un appuntamento che non potete perdere questa estate!

Il Campo Sportivo di Grezzano, a Borgo San Lorenzo, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate mugellana: la tradizionale Sagra del Tortello. Organizzata dall'ASD Fortis Juventus, la manifestazione promette di deliziare i palati con uno dei piatti simbolo della cucina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sagra del tortello - La 66ª sagra del tortello nel Mugello celebra un patrimonio gastronomico unico, immerso in paesaggi mozzafiato.

Sta per tornare uno degli appuntamenti più gustosi dell’estate! La Sagra delle Sagre 2025 ti aspetta con i veri sapori del Casentino che scaldano il cuore e deliziano il palato Prima tappa imperdibile: Corezzo con la celebre Festa del Tortello alla Lastra Vai su Facebook

Sagra del tortello di zucca e dei sapori autunnali di Rivarolo Mantovano; La lista delle sagre gastronomiche a Ferragosto 2024 in Italia regione per regione; Tortelli di zucca e sapori autunnali: con la sagra Rivarolo è in festa.

9^ Sagra del Tortello di Zucca e dei sapori autunnali - Protagonista assoluto il simbolo della cucina mantovana, ossia il celebre Tortello di Zucca, che sarà cucinato dalle "risdore" locali e proposto in 4 varianti di condimento: - Scrive laprovinciacr.it

La sagra del tortello a Pelago. I piatti della cultura contadina - la Nazione - A San Michele a Torri invece si mangia a base di fiore di zucca fritto. Come scrive lanazione.it