Sabato prossimo il ‘Salerno Pride 2025’

Manca ormai poco per il Salerno Pride 2025, in programma sabato 28 giugno con partenza alle ore 17.30 da Corso Vittorio Emanuele (altezza Piazza Vittorio Veneto). Il corteo, poi, attraverserà le strade cittadine percorrendo Corso Vittorio Emanuele, il lungomare cittadino per concludersi in Piazza Amendola con il concerto finale e gli interventi dal palco. La manifestazione torna a colorare la città e la provincia dopo tre anni anche grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Salerno e delle molte civiche amministrazioni che hanno dato il proprio patrocinio. Inoltre, Palazzo di Città, fino a domenica 29 giugno, è illuminato con i colori dell'orgoglio.