Rutte | Tutti i Paesi Nato dovranno raggiungere il 2% per la difesa entro il 2025 – Il video

In un mondo in rapido mutamento, la difesa collettiva resta una priorità. Rutte e gli alleati europei si preparano a raggiungere l’obiettivo del 2% del PIL dedicato alla difesa entro il 2025, nonostante le sfide di risorse limitate. La decisione riflette un impegno condiviso per la sicurezza comune, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, l’unità può prevalere. Ma quali sono le sfide e le opportunità di questa strategia?

(Agenzia Vista) L’Aia, 25 giugno 2025 «Naturalmente si tratta di decisioni difficili, dobbiamo essere onesti: i politici devono fare delle scelte in un contesto di risorse limitate. E non è semplice, perché all’inizio di quest’anno solo sette o otto Paesi non raggiungevano ancora l’obiettivo del 2% del Pil in spesa per la difesa, ma ora lo raggiungeranno entro quest’anno. Molti di loro inizialmente avevano indicato come orizzonte temporale gli anni 2030, ma ora si sono impegnati a raggiungere quell’obiettivo già nel 2025. Dal 2016, dall’inizio della prima presidenza di Trump, abbiamo già aggiunto complessivamente mille miliardi di dollari in spesa per la difesa. 🔗 Leggi su Open.online

