Rutte | Non ho alcun dubbio sull’impegno degli Usa nella Nato – Il video

Rutte conferma: gli USA sono solidamente impegnati nella NATO e fedeli all'Articolo 5. La scena internazionale si muove verso un rafforzamento condiviso, con Europa e Canada chiamati ad aumentare gli sforzi militari. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro della sicurezza globale? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questo importante impegno condiviso.

(Agenzia Vista) L’Aia, 25 giugno 2025 «Per quanto mi riguarda, è assolutamente chiaro che gli Stati Uniti sono totalmente impegnati nella Nato e pienamente fedeli all’Articolo 5. E sì, c’è anche l’aspettativa, che sarĂ soddisfatta oggi, che i canadesi e gli europei aumentino la loro spesa militare, assicurandosi non solo di essere in grado di difendersi dalla Russia e da altre minacce, ma anche di riequilibrare, giustamente, il livello di spesa, affinchĂ© sia equivalente a quello sostenuto dagli Stati Uniti», così il segretario generale della Nato Mark Rutte, in un breve punto stampa prima dell’inizio della seconda giornata del summit Nato a L’Aia. 🔗 Leggi su Open.online