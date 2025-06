Rutte libero | quella sviolinata a Trump e il silenzio assenso dell’Europa

Rutte libero, quella sviolinata a Trump e il silenzio assenso dell’Europa: un episodio che svela molto sul ruolo di questa figura chiave nel panorama internazionale. Se pensavate che Salvini fosse il massimo esponente del populismo, dovrete ricredervi: Rutte, con la sua lunga carriera e le sue mosse strategiche, dimostra come la politica possa essere anche un gioco di equilibrio sottile e spesso complice. Ma cosa ci riserva davvero il futuro?

Se uno pensava che Matteo Salvini fosse la quintessenza del populismo un tanto al chilo, è solo perché non aveva ancora visto in azione Mark Rutte, dallo scorso anno nuovo segretario della Nato, dopo una carriera politica a casa sua segnata da pochi alti e molti bassi, come i Paesi che ha governato dal 2010 al 2024, una longevità politica seconda solo al lungo cancellierato di Angela Merkel. Il fantozziano messaggio di Rutte a Trump sulle spese militari. Martedì l’ineffabile Rutte si è reso protagonista suo malgrado di un episodio che in tempi normali avrebbe affossato chiunque, spedendo un fantozziano messaggio – “come è bravo e buono lei” – a Donald Trump alla vigilia della sua partecipazione al vertice Nato dell’Aja, che nelle sue intenzioni doveva restare privato, ma che l’inquilino della Casa Bianca fedele al suo stile ha prontamente reso pubblico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rutte libero: quella sviolinata a Trump e il silenzio assenso dell’Europa

In questa notizia si parla di: rutte - trump - libero - sviolinata

Rutte (Nato): "Buon segno la telefonata Putin-Trump e coordinamento con leader europei" - Rutte nato, buon segno la telefonata tra Trump e Putin, segnale di un possibile rafforzamento del dialogo internazionale.

Rutte libero: quella sviolinata a Trump e il silenzio assenso dell’Europa.

Trump il megalomane rende pubblica la sviolinata servile del capo della Nato Rutte - Donald Trump, com’è suo stile, ha trasformato una comunicazione privata in uno spettacolo di autocelebrazione pubblica. Scrive globalist.it

Nato, in Olanda il vertice "del 5%". Trump rivela il messaggio di Rutte: "Una vittoria per te" - "L'Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia" scrive il segretario dell'Alleanza al presidente americano, alla vigilia del vertice, che certificherà le spese divise t ... Riporta msn.com